Un confronto di messaggi su WhatsApp tra l’ex vicesindaco Nicola Lodi e un agente della polizia stradale, che ricopre anche il ruolo di consigliere, riguarda un dossieraggio su Ferraresi. Le conversazioni sono state rese note e mostrano uno scambio frequente di messaggi tra i due. La discussione si concentra su questioni legate a questa vicenda.

Una chat fitta di messaggi su WhatsApp tra l’ex vicesindaco Nicola Lodi e un agente della polizia stradale e consigliere Luca Caprini. I due si sarebbero scambiati una cinquantina di foto della consigliera Anna Ferraresi e, a corredo delle immagini, commenti a dir poco pesanti. Non solo, lo stesso agente avrebbe informato Lodi delle denunce dei consiglieri comunali alla Digos, che avevano ricevuto dei plichi di documenti relativi a due vecchi procedimenti di guide in stato di ebbrezza della Ferraresi. A consegnare le chat al giudice, ieri mattina, in tribunale a Ferrara, l’avvocato della donna, Fabio Anselmo. Così si è svolta l’ennesima udienza del processo che vede imputato l’ex vicesindaco Nicola Lodi per trattamento illecito di dati personali e diffamazione nei confronti di Anna Ferraresi, ex consigliera comunale del Gruppo Misto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dossieraggio su Ferraresi, le chat di Lodi

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