Dopo Indian Wells per Sinner c' è subito il Miami Open

Dopo la partecipazione a Indian Wells, il tennista italiano si prepara per il prossimo torneo a Miami. La competizione si svolgerà nelle stesse settimane e coinvolge numerosi giocatori di alto livello. La trasferta rappresenta un passo importante nel calendario stagionale e sarà seguita da vicino dagli appassionati di tennis. La squadra del giocatore sta organizzando gli ultimi dettagli prima dell’inizio del torneo.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo Indian Wells, arriva il Miami Open e Jannik Sinner ci crede. Reduce da una grande vittoria contro Medvedev, il numero 2 al mondo punta al Sunshine Double, ovvero la vittoria consecutiva dei due tornei Masters 1000 giocati negli Stati Uniti tra marzo e aprile. Si tratta di un’impresa molto difficile perché richiede di mantenere un livello alto per diverse settimane su superfici e a condizioni diverse: si passa infatti dal clima secco e dal rimbalzo alto della California a quello più umido e veloce della Florida. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Dopo Indian Wells, per Sinner c'è subito il Miami Open Articoli correlati Dopo Indian Wells, per Sinner c'è subito l'Open di MiamiAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Miami Open 2026: Jannik Sinner riparte dalla Florida dopo il trionfo a Indian WellsDopo il trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista sul cemento americano. SINNER SCRIVE ancora la STORIA. Indian Wells, il GIORNO DOPO Una selezione di notizie su Dopo Indian Wells Temi più discussi: Sinner vince Indian Wells: come cambia ranking Atp, il distacco da Alcaraz per il numero uno; Classifica Atp aggiornata dopo Indian Wells, lunedì storico per il nostro tennis: 4 italiani nei primi 20 al mondo e Sinner avvicina Alcaraz; Sinner-Alcaraz, come cambia la corsa al numero 1 dopo Indian Wells; Classifica ATP, corsa al numero uno: Sinner accorcia su Alcaraz, il piano per il sorpasso. Sinner mette nel mirino Miami dopo Indian Wells: ecco contro chi farà il suo debuttoQualificato al secondo turno grazie a un bye, il numero due al mondo vuole conquistare il secondo Masters 1000 della stagione. Avanza Berrettini, eliminato Bellucci ... tuttosport.com Classifica Atp aggiornata dopo Indian Wells, lunedì storico per il nostro tennis: 4 italiani nei primi 20 al mondo e Sinner avvicina AlcarazÉ un lunedì storico per l'Italia del tennis che ci sta abituando a scrivere costantemente nuove pagine per aggiornare i record. Oggi, lunedì 16 marzo, il ranking Atp è stato aggiornato al termine del ... today.it Sinner mette nel mirino Miami dopo Indian Wells: ecco contro chi farà il suo debutto facebook #Sinner, dopo Indian Wells ecco Miami: “Continuare a spingere”. Poi spiega i miglioramenti al servizio x.com