SPOLETO Don Matteo chiude l’edizione 15 con numeri incoraggianti. Giovedì sera è andata in onda l’ultima edizione della terza serie, girata a Spoleto, con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, che ha tenuto incollati alla tv 3.875.000 spettatori. Un dato che, in linea di massima, conferma il risultato del 2024 quando i telespettatori dell’ultima puntata, a fine dicembre, furono 3.975.000. Una lieve flessione, bilanciata però dall’incremento dello share che giovedì sera è stato di 23.3%, mentre due anni fa fu del 22,9%. Naturalmente anche in questo caso, come nel 2024, la serie tv col prete detective più nota d’Italia ha sbaragliato la concorrenza degli altri canali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Don Matteo“ si difende. Buoni i dati d’ascolto

Articoli correlati

Ascolti tv del 12 febbraio, Don Matteo senza rivali. Gerry Scotti si difendeIl giovedì 12 febbraio è tornato puntuale l’appuntamento su Rai 1 con Don Matteo 15 che si è scontrato con Striscia la Notizia, in onda in prima...

Ascolti tv del 12 marzo, Don Matteo 15 non ha rivali. E De Martino si difendeIl giovedì sera televisivo ha un unico vero protagonista, la serie di Rai 1, Don Matteo 15.

Una raccolta di contenuti su Don Matteo

Temi più discussi: Don Matteo si difende. Buoni i dati d’ascolto; Don Matteo 15, stasera l'ultima puntata su Rai 1: le anticipazioni del 19 marzo; Come finisce Don Matteo 15? La spiegazione del finale; Dubbi su Don Matteo 16, parla il supervisore: Non è stata ancora confermata, avremmo idee per far tornare Terence Hill.

Don Matteo si difende. Buoni i dati d’ascoltoSPOLETO Don Matteo chiude l’edizione 15 con numeri incoraggianti. Giovedì sera è andata in onda l’ultima edizione della terza serie, girata a Spoleto, con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, che ha ... lanazione.it

Don Matteo 16, si farà una nuova stagione? Cosa sappiamo e la spiegazione del finaleCon la messa in onda del gran finale di stasera, giovedì 19 marzo si è chiusa la quindicesima stagione di Don Matteo, che ha confermato ancora una volta la sua forza nel prime ... ilmattino.it

L’ultima puntata di #DonMatteo15 si aggiudica la serata con 3.875.000 spettatori pari al 23,3% di share, confermando dati praticamente stabili rispetto all’ultima puntata della scorsa stagione. Ma la domanda che molti fan si pongono è: ci sarà una sedicesima facebook

Don Matteo incontra gli studenti: “La pace è una speranza, non un’illusione” x.com