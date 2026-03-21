Dominik Paris trionfa nella discesa di Kvitfjell | l'eterno campione azzurro vola nelle finali di Coppa

Dominik Paris ha vinto la discesa di Kvitfjell nelle finali di Coppa del Mondo, conquistando così il suo terzo posto nella classifica di specialità. L’atleta azzurro ha raggiunto una nuova vittoria nella stagione, confermando il suo ruolo di protagonista nello sci alpino. Con questa affermazione, Paris si colloca al secondo posto tra i sciatori con più vittorie in discesa nella storia della coppa.

Vincendo l'ultima discesa libera di Coppa del Mondo nelle finali di Kvitfjell, Dominik Paris si è piazzato terzo nella classifica di specialità ed è entrato ulteriormente nella leggenda dello sci italiano e mondiale: ora è solo dietro Franz Klammer per numero di vittorie in discesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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