Dominik Paris ha vinto la discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’atleta italiano si è aggiudicato la gara, ottenendo così il suo terzo posto nella classifica di specialità e salendo al decimo nel ranking generale. La gara si è svolta in una delle tappe finali della stagione, con il risultato che dovrà essere confermato nel superG di domani.

Quanti soldi guadagna Dominik Paris con la vittoria a Lillehammer? E il mancato bonus per le finali. LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: PARIS DA SOGNO! Magnifico assolo a Kvitfjell a quasi 37 anni! IL RE DI KVITFJELL! Dominik Paris si sbrana la pista e torna a vincere a quasi 37 anni! Le finali di Coppa del Mondo di sci alpino si aprono subito con il botto per l’Italia. Dominik Paris conferma. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dominik Paris: “Ripetersi è ancora più bello, non ho dato troppe info a Franzoni”

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L'azzurro Dominik Paris - 37 anni tra neppure un mese - ha vinto in 1.45.37 l'ultima discesa della stagione sulla pista olimpica di Kvitfjell, vicino a Lillehammer. E' la sua settima vittoria su questa pista dove l'anno scorso fece doppietta con il superG, la 25/a in c facebook

SCALDIAMO I MOTORI Le prime cronometrate di libera hanno aperto le finali di Coppa del Mondo di sci alpino! A Kvitfjell, il migliore degli azzurri è Florian Schieder: terzo tempo per lui! Buone anche le prove di Dominik Paris e Laura Pirovano, attacca x.com