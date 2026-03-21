Domani festa per don Domenico Ghetti

Domani si terrà una celebrazione per festeggiare i 60 anni di ordinazione sacerdotale di don Domenico Ghetti, che dal 1966 ha svolto il suo ministero come cappellano all’ospedale Morgagni-Pierantoni e, per 43 anni, come parroco alla Cava. La giornata sarà dedicata ai ricordi e alla testimonianza di una lunga carriera religiosa.

Don Domenico Ghetti, da oltre 11 cappellano all’ ospedale Morgagni-Pierantoni, e per 43 anni parroco alla Cava, festeggia domani i 60 anni di ordinazione sacerdotale (era il 19 marzo 1966). Domani amici ed ex parrocchiani lo festeggeranno proprio alla Cava: alle 11 celebrerà la messa, alla quale seguirà un momento conviviale comunitario. Lunedì, poi, ricorderà il suo anniversario durante la messa che il vescovo, mons. Livio Corazza, celebrerà alle 20.30 nella cappella dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. Don Ghetti è originario di Vecchiazzano, dove è nato il 29 novembre 1938: a 10 anni si era trasferito con la famiglia a Ca’ Ossi. Frequentò il seminario di Forlì e fu poi studente al Seminario Romano Maggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domani festa per don Domenico Ghetti Articoli correlati Ostinata speranza di don Domenico BattagliaPagine che ospitano lettere, omelie, interventi dell’arcivescovo di Napoli, mons. "Confessioni" di Domenico Palmiero al Teatro Don BoscoThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Così Domenico Palmiero: “Tutto...