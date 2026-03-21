Domani a Manfredonia si terrà l’evento intitolato “Risorgiamo con le sorgenti antiche”. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e interventi dedicati alla valorizzazione delle risorse idriche storiche della zona. L’appuntamento vede la partecipazione di rappresentanti locali e specialisti che discuteranno delle tradizioni e delle pratiche legate alle sorgenti antiche. La giornata si svolge nel centro della città e prevede diverse attività pubbliche.

Ore 8,30: appuntamento presso Sede Lago Salso. Accoglienza da parte della responsabile dell’evento Libera Di Bari (ORTAM). In tarda mattinata l’escursione continuerà a stretto contatto con il mare di Manfredonia andando alla scoperta delle sorgenti ancora presenti nel territorio, che hanno ancora delle storie da raccontare e che vanno gelosamente custodite e valorizzate. Ore 15.30: presso la sede “Uffici Casa dei Diritti” (Siponto, viale dei Pini n.5), il Sig. Aldo Caroleo (ex presidente Archeoclub di Siponto) e il prof. Giovanni Simone, presidente del Centro Cultura del Mare A.P.SAICS, relazioneranno sugli invasi lagunari e sulle sorgenti, fonti di risorse idriche da valorizzare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Domani a Manfredonia “Risorgiamo con le sorgenti antiche”

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