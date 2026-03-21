Documenti inediti | 50 anni di storia italiana svelati
Domenica alle 19, nel circolo Arci ‘Erésia’ di vicolo Bonarelli 21, sarà presentato il volume intitolato
La presentazione del volume Una nata male si terrà domenica alle 19 nel circolo Arci ‘Erésia’ di vicolo Bonarelli 21, dove Renato Biondini esporrà le sue ricerche storiche. L’incontro promette di illuminare oltre mezzo secolo di storia italiana, partendo dalla fine del fascismo per arrivare ai giorni nostri, con l’obiettivo di smontare semplificazioni mediatiche attraverso documenti inediti. L’autore mira a trasformare la conoscenza storica in uno strumento di responsabilità civica, invitando i cittadini a comprendere le radici profonde delle criticità nazionali. Scavare nei documenti nascosti. L’approccio adottato da Biondini ricorda il lavoro meticoloso di un archeologo che scava per riportare alla luce reperti dimenticati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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