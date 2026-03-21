Dna alieno su Ryugu | la bufala corre veloce ma la scienza la smentisce punto per punto

Circa un'ora fa si è diffusa la notizia di un presunto DNA alieno trovato sul campione di roccia raccolto dalla sonda su Ryugu. Tuttavia, gli scienziati hanno rapidamente smentito ogni affermazione, precisando che non ci sono prove di vita extraterrestre e che i risultati analizzati sono coerenti con materiali terrestri. La notizia si è diffusa sui social e sui media, alimentando discussioni e dubbi tra il pubblico.

Per qualche ora è sembrato di essere davanti a una svolta epocale: DNA alieno, vita nello spazio, prove che cambiano tutto. Titoli forti, rilanci immediati, la sensazione che qualcosa di enorme fosse appena accaduto. Ma non è così. Quella che diversi giornali italiani hanno raccontato come una scoperta rivoluzionaria è in realtà una forzatura, una semplificazione estrema che, nei fatti, diventa una bufala scientifica. Il punto è semplice: su Ryugu non è stato trovato alcun DNA alieno, né tantomeno tracce di vita. È stato trovato altro. Qualcosa di importante, sì, ma completamente diverso da quello che è stato raccontato. E per capirlo bisogna tornare ai dati, non ai titoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Dna alieno su Ryugu”: la bufala corre veloce, ma la scienza la smentisce punto per punto Articoli correlati La nuova piramide alimentare di Robert F. Kennedy Jr.? Franco Berrino non stronca ma avverte: “Hanno sbagliato la cosa principale”- L’analisi punto per puntoLe nuove Dietary Guidelines for Americans 2025–2030 non sono solo un aggiornamento tecnico delle raccomandazioni nutrizionali statunitensi, ma anche... Leggi anche: Levante smentisce la bufala "sinistra" sul bacio con Gaia: ma quale censura... Una raccolta di contenuti su Dna alieno Discussioni sull' argomento DNA alieno: trovati i componenti fondamentali della biologia in un corpo celeste; In realtà, gli alieni siamo noi. Scoperto DNA alieno su un asteroide: la vita potrebbe essersi formata nello spazioUna scoperta che sembra uscita da un film di fantascienza scuote oggi la comunità scientifica: nei campioni raccolti dall’asteroide ... msn.com Dna alieno su Ryugu: la bufala corre veloce, ma la scienza la smentisce punto per puntoPer qualche ora è sembrato di essere davanti a una svolta epocale: DNA alieno, vita nello spazio, prove che cambiano tutto. Titoli forti, rilanci immediati, ... thesocialpost.it 2 E se il DNA non fosse nato sulla Terra Su Ryugu gli scienziati hanno trovato tutte le nucleobasi della vita: una scoperta che rafforza l’idea di un’origine cosmica dei suoi ingredienti fondamentali https://bit.ly/dna_alieno facebook