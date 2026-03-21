Nella 30esima giornata di Serie A, si sono svolte diverse partite tra cui il colpaccio della Cremonese a Parma e l’incontro tra Milan e Torino alle 18. La cronaca delle partite, con sintesi, risultati e moviola, è disponibile in tempo reale, offrendo un quadro completo degli eventi che hanno caratterizzato questa giornata di campionato.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: colpaccio della Cremonese a Parma. Alle 18 Milan Torino

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