Da dieci anni, un gruppo di ragazze e ragazzi si allena regolarmente sui campi del Cavalluccio, praticando il calcio in modo inclusivo. Durante le stagioni, partecipano a partite e attività sportive, portando avanti un progetto dedicato all’integrazione attraverso lo sport. Le sedute di allenamento sono frequenti e coinvolgono giovani di diverse provenienze, tutti uniti dall’amore per il calcio.

Da dieci stagioni, c’è un gruppo di ragazze e ragazzi che si allena con costanza e passione sui campi del Cavalluccio. Sono i protagonisti del progetto ’Per un Calcio Integrato’, un programma educativo e sociale ideato dall’attuale coordinatore dell’iniziativa Massimo Buratti e oggi curato e promosso dal Cesena FC per favorire l’autonomia, la consapevolezza e l’autostima di giovani con disabilità intellettive o motorie. Guidati da uno staff tecnico specializzato, ogni settimana le ragazze ed i ragazzi del progetto condividono il campo, il pallone e molto di più: condividono l’appartenenza ad una famiglia. Il progetto ha ricevuto riconoscimenti importanti anche a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dieci anni di ’Calcio integrato’. In campo coi colori dell’inclusione

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