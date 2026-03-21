Il giornalista sportivo Peppe Di Stefano, in collegamento per 'Sky Sport', ha spiegato come il Milan abbia un problema in attacco e necessita di giocatori come Lautaro. Ha evidenziato che la squadra sta affrontando difficoltà nel reparto offensivo e ha suggerito che l'inserimento di un attaccante di livello potrebbe migliorare la situazione. La discussione si è concentrata sulle esigenze attuali della formazione rossonera.

Il Milan di Massimiliano Allegri, in questa stagione, ha appena il quinto attacco in Serie A, dietro Inter (65 gol realizzati), Juventus (51), Como (48), Napoli (46) con 44 reti segnate. Si è notata, al di là delle smentite di rito, l'assenza di un centravanti che la buttasse dentro con regolarità. È mancato quel giocatore che, lì in mezzo all'area di rigore, è in grado di fare la differenza, anche con gol sporchi, ma comunque importanti. Di quelli che regalano punti pesanti per lottare per i più alti obiettivi. Anche di questo ha parlato, in uno dei suoi ultimi interventi su 'Sky Sport' per presentare la sfida di campionato di oggi pomeriggio contro il Torino, il giornalista sportivo Peppe Di Stefano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Stefano: “Milan, in attacco c’è un problema. Hai bisogno di giocatori come Lautaro”

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