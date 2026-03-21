Antonio ’Totò’ Di Natale ha deciso di trasferirsi nella regione della Lunigiana, dove ha dichiarato di aver trovato la pace. La sua scelta di stabilirsi in questa zona si contrappone alle mete più cosmopolite come Dubai, preferendo un ambiente caratterizzato da paesaggi e atmosfere più tranquille. La notizia è stata comunicata direttamente dall’ex calciatore, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione.

C’è chi per appendere le scarpe al chiodo sceglie i grattacieli di Dubai e chi, come Antonio ’Totò’ Di Natale, preferisce il respiro eterno della pietra lunigianese. Il sesto marcatore di sempre della Serie A ha deciso di mettere radici in una delle terre più affascinanti d’Italia, acquistando una prestigiosa villa in stile tradizionale. Se in campo Totò era implacabile, nella vita privata a comandare è il cuore. E, a quanto pare, anche il suo fedele amico a quattro zampe. "L’ho comprata per Nana", ha confessato il bomber con quel mix di umiltà e simpatia che lo ha sempre contraddistinto. La proprietà, curata da La Fortezza Servizi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Di Natale sceglie la Lunigiana: "Sì, qui ho trovato la pace"

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