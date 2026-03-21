Di Giannantonio si ritrova davanti Cafu dopo la pole nel GP in Brasile | La leggenda è lui non io

Da fanpage.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver ottenuto la pole position al Gran Premio in Brasile, Fabio Di Giannantonio si è trovato faccia a faccia con Cafu, ex calciatore brasiliano. Di Giannantonio ha commentato la situazione dicendo che la vera leggenda è Cafu e non lui. L'incontro tra i due si è verificato subito dopo la sessione di qualifiche sul circuito brasiliano.

Fabio Di Giannantonio si ritrova faccia a faccia con Cafu dopo la pole conquistata al GP in Brasile. Il pilota romano e romanista: "La leggenda è lui, non io". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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