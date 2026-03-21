Durante una conferenza stampa, Jannik Sinner si è trovato di fronte a una domanda che sembra averlo sorpreso, lasciandolo senza parole. La sua espressione è diventata rapidamente un meme sui social, mentre il tennista si preparava a discutere del torneo di Miami e del suo percorso nel Sunshine Double, dopo aver vinto a Indian Wells. La scena ha catturato l’attenzione di molti appassionati.

Jannik Sinner stava aspettando di parlare di tennis, quello serio, quello del Miami Open, del Sunshine Double da inseguire dopo il trionfo a Indian Wells. Invece si è ritrovato davanti a un creator che, senza preavviso e senza alcuna domanda, gli ha semplicemente detto: “Non so di cosa tu stia parlando.” Prima uno sguardo perso nel vuoto, poi la reazione più logica del mondo: “Devo dire qualcosa?” Il video ( che trovate qui ) ha fatto il giro dei social nel giro di poche ore. Quello a cui Sinner è stato sottoposto è un format che circola da settimane sui social, in particolare su TikTok e Instagram Reels. Funziona come il vecchio gioco del telefono senza fili: un creator ripete alla persona che ha davanti l’ultima frase che gli ha detto chi lo precedeva nella catena, senza fornire alcun contesto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Devo dire qualcosa?”: Sinner gelato dalla domanda senza senso, la sua faccia è già un meme mondiale

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