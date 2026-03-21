Devasini ha superato i Ferrero nella classifica dei patrimoni più alti del 2026, mentre Tether ha modificato le posizioni e la posizione di leadership. La classifica, che include i nomi più ricchi del settore finanziario, ha subito un cambiamento notevole rispetto agli anni precedenti, riflettendo un nuovo assetto tra le principali fortune italiane.

La classifica dei patrimoni più alti del 2026 ha ribaltato gli equilibri storici dell’alta finanza italiana, segnando un punto di svolta senza precedenti. In questa nuova realtà economica, il sesto posto mondiale per numero di miliardari si accompagna a un cambio radicale nella gerarchia interna: Giancarlo Devasini, cofondatore di Tether, scalza la famiglia Ferrero dalla vetta della graduatoria nazionale. L’Italia conta ora 90 persone con oltre un miliardo di dollari, un incremento netto di 16 unità rispetto all’anno precedente, mentre il patrimonio complessivo sfiora i 483,9 miliardi di dollari. Questa esplosione di ricchezza non è casuale ma legata alla rivalutazione delle quote in settori chiave come tecnologia e finanza, spingendo l’economia del Paese verso nuovi orizzonti globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Devasini batte i Ferrero: Tether ribalta la classifica

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