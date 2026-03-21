Designer dogs lo studio del Royal Veterinary College sfata il mito | Labradoodle e Cockapoo non sono più semplici da gestire

Uno studio condotto dal Royal Veterinary College di Hatfield ha analizzato 9.402 cani, tra cui Labradoodle e Cockapoo, per verificare le caratteristiche di gestione di queste razze. La ricerca smonta il pregiudizio secondo cui i “designer dogs” sarebbero più facili da controllare, evidenziando che queste tipologie di cani non presentano differenze significative rispetto ad altre razze nella gestione quotidiana.