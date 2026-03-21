Designer dogs lo studio del Royal Veterinary College sfata il mito | Labradoodle e Cockapoo non sono più semplici da gestire
Uno studio condotto dal Royal Veterinary College di Hatfield ha analizzato 9.402 cani, tra cui Labradoodle e Cockapoo, per verificare le caratteristiche di gestione di queste razze. La ricerca smonta il pregiudizio secondo cui i “designer dogs” sarebbero più facili da controllare, evidenziando che queste tipologie di cani non presentano differenze significative rispetto ad altre razze nella gestione quotidiana.
La ricerca su 9.402 cani del Royal Veterinary College di Hatfield sfata il luogo comune dei “designer dogs” che ha fatto scaturire una vera rincorsa all'acquisto dei mix Barboncino con Labrador, Cavalier King e molte altre tipologie di meticci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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