Delmastro leggero forse usata una manina

Giorgia Meloni ha criticato il sottosegretario, commentando che potrebbe aver usato una “manina” in modo leggero. La premier ha inoltre precisato che non si può affermare che sia stato coinvolto in modo connivente. La discussione si è concentrata su questa possibile interferenza, senza ulteriori dettagli o analisi. La polemica si è sviluppata nel corso di un intervento pubblico.

E ieri sera a La7 (dove era ospite anche Elly Schlein, che ha detto «Meloni avrebbe dovuto pretendere le dimissioni di Dalmastro») il premier è tornata sull’argomento: «Delmastro è stato leggero, ma da qui a dire che è connivente. Se c’è stata una manina che dice “tiriamo fuori la cosa peggiore sul governo negli ultimi giorni di campagna sul referendum”, gli italiani valuteranno. Però non c’entra niente con il referendum sulla giustizia». La Cinque forchette srl, fondata davanti ad un notaio di Biella il 16 dicembre 2024, aveva al suo interno altri esponenti biellesi di Fratelli d’Italia: la vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, Cristiano Franceschini, segretario provinciale di Fdi e assessore al Comune di Biella, Davide Eugenio Zappalà, consigliere Fdi in Regione, ognuno con il 5% delle quote. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Delmastro leggero, forse usata una “manina”» Articoli correlati Leggi anche: Delmastro, Meloni: è stato leggero leggero. Manina? Messo in conto La premier: «Delmastro? Leggero. Ma i cittadini valuteranno se c'è stata una "manina..."»«Francamente non vedo contraccolpi di natura politica indipendentemente da come dovesse andare il referendum, soprattutto per il governo perché noi...