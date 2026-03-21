Delitto di Chiara Poggi la nuova perizia | ‘Ha lottato fino alla fine contro il suo assassino

Una nuova perizia sul caso di Chiara Poggi rivela che la vittima si sarebbe difesa durante l'aggressione, secondo quanto emerso nelle analisi recenti. A oltre dieci anni dal delitto avvenuto a Garlasco, i risultati portano alla luce dettagli finora sconosciuti sulla lotta di Chiara contro il suo aggressore. La ricostruzione dei fatti si basa su elementi investigativi aggiornati, senza ipotesi o deduzioni.

La svolta della perizia: Chiara Poggi si è difesa. A distanza di anni dal delitto di Garlasco, emergono nuovi elementi che potrebbero cambiare la lettura di quella mattina del 13 agosto 2007. Secondo una consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, Chiara Poggi non sarebbe stata una vittima passiva, ma avrebbe tentato con forza di difendersi dal suo aggressore. La notizia, rilanciata dal Tg1, si basa su una perizia depositata di recente, che evidenzia chiari segni di colluttazione sul corpo della giovane. Un dettaglio che, se confermato, riapre interrogativi cruciali sulla dinamica dell’omicidio. Lividi, abrasioni e segni di difesa: cosa emerge. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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