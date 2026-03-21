Defibrillatore l’obbligo è realtà | Formazione? Siamo migliorati Alle due maestre un encomio

Dal 31 dicembre scorso, nelle scuole è obbligatorio avere un defibrillatore semiautomatico esterno (Dae), passando da semplice raccomandazione a norma di legge. Le due maestre coinvolte nel corso di formazione hanno ricevuto un encomio per il miglioramento delle competenze acquisite. La misura riguarda tutte le strutture scolastiche e mira a garantire interventi rapidi in caso di emergenza.

Dal 31 dicembre scorso, la presenza di un defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) nelle scuole non è più una raccomandazione, ma un obbligo. Lo prevede la legge 116 del 4 agosto 2021 e soprattutto il successivo programma pluriennale attuativo, che aveva indicato proprio nel 1° gennaio 2026 il momento in cui tutte le scuole e le università avrebbero dovuto essere in regola, così come le stazioni, i porti e le sedi delle pubbliche amministrazioni con almeno quindici dipendenti e servizi aperti al pubblico. La stessa norma impone la presenza di una mappa nella centrale del 118 e la formazione del personale. Ma è davvero così? A fare il punto, il direttore dell’ufficio scolastico regionale, Luciano Tagliaferri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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