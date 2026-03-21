Danza sportiva | Segantini e Damiani campioni

Domenica scorsa, la coppia composta da Andrea Segantini di Montespino e Diletta Damiani ha vinto la competizione di danza sportiva. La gara si è svolta in un palazzetto locale, attirando numerosi spettatori. Segantini e Damiani hanno eseguito una serie di coreografie che hanno conquistato i giudici e il pubblico presente. La vittoria conferma il loro ruolo tra i favoriti nel circuito regionale.

Domenica scorsa la coppia formata da Andrea Segantini, di Montespino, e Diletta Damiani, di Fossombrone, ha conquistato il suo primo titolo di campione regionale Marche FiDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali) nella classe C, categoria 19–34, nelle discipline di ballo da sala, liscio unificato e danze standard. La giovane coppia si è distinta in pista per eleganza, tecnica e grande affiatamento, riuscendo grazie a queste qualità a salire sul gradino più alto del podio. È un risultato importante e rappresenta una tappa significativa nel loro percorso di crescita nella danza sportiva. Grande la soddisfazione dei loro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Danza sportiva: Segantini e Damiani campioni Articoli correlati Campionati Regionali, Danza Sportiva: due piccoli campioni sanniti sul gradino più alto del podioGrande emozione a Giugliano dove si sono svolti i campionati regionali FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva). Capitanata in danza: presentata la giuria della sezione danza sportivaProseguono i preparativi per Capitanata in Danza, il contest dedicato alla danza accademica e sportiva in programma domenica 29 marzo 2026 presso il...