Dallo stadio di Bergamo a Monaco in bicicletta | Matteo Corna pedala 550 km per seguire l’Atalanta

Matteo Corna ha deciso di percorrere 550 chilometri in bicicletta, partendo dallo stadio di Bergamo fino a Monaco, per seguire la partita di calcio tra l’Atalanta e il Bayern nelle ottavi di finale. La sua scelta riguarda la passione per la squadra e l’impegno nel seguire l’evento sportivo. Il viaggio si è concluso con la presenza allo stadio durante la partita.

Bergamo. Per assistere allo storico match contro il Bayern nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, gli atalantini hanno scelto di raggiungere Monaco di Baviera in ogni modo: una cinquantina di pullman organizzati dalle varie compagnie e gruppi, numerosi minivan, svariate auto, qualcuno in aereo, pochi altri in treno. E uno in bicicletta. È Matteo Corna, 35 anni, di Treviolo, gelatiere di professione e cicloturista per vocazione. “Amo pedalare, faccio parte della Popolare Ciclistica e ho alle spalle tanti cicloviaggi in giro per il mondo: Cile, Colombia.” racconta, “per cui decidere di arrivare fino a Monaco in bici mi è venuto spontaneo, come è successo già in passato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Ciak, si pedala: il festival che unisce cinema e bicicletta cerca i nuovi talenti under 35Il festival Cinebike del Friuli Venezia Giulia lancia la quarta edizione del concorso internazionale dedicato agli under 35.

“Pedala, Firenze ti premia” si rinnova: nuovi incentivi per chi usa la bicicletta per spostarsi in cittàDopo il grande successo della sperimentazione l’iniziativa diventa strutturale con una app e nuovi premi.