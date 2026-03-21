Dalle polveri di Bodø all’Olimpo dell’Arsenal | la redenzione internazionale di Riccardo Calafiori

Riccardo Calafiori, difensore italiano, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili e ha esordito nel calcio professionistico con una squadra di Serie A. Successivamente, si è trasferito all’estero, giocando in Norvegia, prima di approdare all’Arsenal, dove ora è un punto fermo della difesa. Con la nazionale italiana, ha accumulato diverse presenze fino a diventare un elemento importante.

Il percorso di Riccardo Calafiori, oggi pilastro difensivo dei Gunners e della Nazionale italiana, rappresenta una delle parabole più cinematografiche del calcio contemporaneo. Dai margini di una Roma che lo aveva declassato via SMS, il centrale romano ha scalato le gerarchie del calcio europeo, trasformando le cicatrici professionali in corazza tattica. In un’ampia riflessione sul proprio vissuto, il calciatore ha ripercorso le tappe di una carriera vissuta costantemente sulle “montagne russe”, passando dall’investitura social di José Mourinho all’oblio del fuori rosa, fino alla definitiva consacrazione in Premier League. Il trauma scandinavo e il tramonto del sogno giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dalle polveri di Bodø all’Olimpo dell’Arsenal: la redenzione internazionale di Riccardo Calafiori Articoli correlati Mercato Napoli, spunta il nome di Calafiori! Gli azzurri lo seguono, la posizione dell’ArsenalIl Napoli guarda al mercato estivo come un’occasione ghiotta per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Calcio Napoli, occhi su Calafiori dell’Arsenal per rinforzare la difesa: il puntoSecondo il portale inglese TEAMtalk, il Calcio Napoli è tra le squadre interessate al difensore 23enne in caso di opportunità di mercato. Aggiornamenti e notizie su Riccardo Calafiori Calafiori: Mi piacerebbe tornare alla RomaA volte ritornano. I desideri sicuramente ed è il caso di Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale italiana che durante un'intervista rilasciata a Supernova il podcast di ... sport.sky.it Perché il percorso di Riccardo Calafiori con la maglia della Roma è rimasto solo a metàMi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi. Ovviamente non posso pianificare adesso tutta la mia carriera, ma vorrei tornare perché l'ho lasciata a metà. Mai parole furono più dolci alle orecchie ... tuttomercatoweb.com