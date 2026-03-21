Dalla pista alla strada A Imola apre il PITLab

A Imola apre il PITLab, un nuovo centro dedicato alla formazione e alla sperimentazione nel settore dell’automotive. La struttura nasce per collegare le competenze della pista alla strada, offrendo spazi per test e sviluppo di tecnologie innovative. La decisione riguarda aziende e professionisti del settore, interessati a migliorare le proprie capacità e a promuovere l’innovazione.

Il mondo della Formula 1 rappresenta, per il settore dell’automotive, un po’ quello che la conquista dello spazio ha rappresentato in termini di innovazione tecnologica nella vita di ognuno di noi. È con questo spirito che all’ Autodromo di Imola è nato PITLab, un laboratorio che si occuperà dello studio della mobilità sostenibile con particolare attenzione ai temi della sicurezza stradale, dell’inclusività e delle nuove tecnologie. Il laboratorio è dotato di attrezzature all’avanguardia che permettono di analizzare la mobilità e i comportamenti di guida attraverso un approccio multidisciplinare, combinando metodi tradizionali con misure neuro-ergonomiche, per approfondire l’interazione tra conducenti, veicoli, ciclisti, pedoni, infrastrutture e sistemi C-ITS. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalla pista alla strada. A Imola apre il PITLab Articoli correlati Dal banco di scuola alla pista: il Baracca "sfreccia" alla Dallara Academy e conquista la finale di ImolaL'istituto aeronautico Baracca si è reso protagonista dell’innovazione partecipando alla Stem Racing, la competizione educativa organizzata dalla... Malore alla guida a Imola: donna salvata dalla polizia dopo manovre pericoloseLa conducente ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso a causa di un grave malore. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dalla pista alla strada A Imola apre il... Temi più discussi: Dalla pista alla strada. A Imola apre il PITLab; Imola camper Parade: un fine settimana in pista da tutto esaurito; ’Imola Parade’ fa il pieno: camperisti da tutta Italia; Formula Uno, cinque Gp a rischio: nuova chance per Imola, a settembre al posto di Baku. Dalla pista alla strada. A Imola apre il PITLabIl mondo della Formula 1 rappresenta, per il settore dell’automotive, un po’ quello che la conquista dello spazio ha rappresentato in termini di innovazione tecnologica nella vita di ognuno di noi. È ... quotidiano.net Imola, lavori sulle strade. Come cambia la viabilità durante gli interventiImola. Interventi di manutenzione straordinaria in quattro fasi. Ecco il calendario dei cantieri e le modifiche temporanee alla circolazione ... ilnuovodiario.com Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola facebook Trentenne scomparso a Imola: ricerche in corso x.com