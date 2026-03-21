Dalla Pieve di Loppia a Ponte all’Ania si svolge la tradizione delle Quarantore, un rituale che si tiene nel periodo che precede la Pasqua. Durante questa cerimonia, il SS Sacramento viene esposto e adorato nelle chiese per quaranta ore consecutive, commemorando il tempo in cui Cristo rimase nel sepolcro. Si tratta di un momento di particolare rilievo nelle pratiche religiose di questa tradizione.

Il periodo che precede la Pasqua è caratterizzato anche dalle Quarantore; quando nelle chiese c’è l’esposizione e l’adorazione del SS Sacramento per quaranta ore consecutive, in ricordo del tempo trascorso da Cristo nel sepolcro. Nelle chiese dell’Unità Pastorale di Barga si è iniziato sabato 21 febbraio a Catagnana. Le quarantore per quanto riguarda le date prossime sono le quarantore di Loppia sabato 21 e domenica 22 marzo: in programma la santa messa alle 17.30 (il sabato) e a seguire l’esposizione eucaristica; santa messa alle 9.30 (la domenica) con anche, a caratterizzare queste due giornate, l’apertura speciale della Pieve di Loppia inserita tra le bellezze da scoprire nelle "Giornate del Fai di primavera". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Pieve di Loppia a Ponte all’Ania. La tradizione delle “Quarantore“

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