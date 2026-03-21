AGI - L'Italia ha una storia lunga di consultazioni popolari. A partire dalla 'chiamata' alle urne dei cittadini il 2 giugno del 1946 per scegliere la forma istituzionale dello Stato, monarchia o Repubblica, fino al referendum del 22 e 23 marzo per far decidere ai cittadini se confermare o meno la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. Dal lontano '46 gli elettori finora sono stati chiamati ad esprimersi su ben 77 quesiti referendari, di cui 72 abrogativi, 1 consultivo e quattro costituzionali (che diventano 5 con quello che si svolgerà domenica e lunedì prossimi). La prima consultazione popolare su una... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dal Titolo V della Costituzione alla riforma della giustizia, la storia dei referendum in Italia

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