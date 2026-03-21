Da Sanremo a Perugia, Ditonellapiaga partecipa alla nuova edizione di “L’Umbria che spacca” che si svolge dal 24 al 28 giugno. La cantante sarà presente nella giornata conclusiva, che si terrà di domenica, con ingresso gratuito. L’evento invita il pubblico a ballare, cantare e concludere il festival in modo festoso.

PERUGIA – Ci sarà anche Ditonellapiaga tra i protagonisti della nuova edizione dell’ Umbria che Spacca (in scena dal 24 al 28 giugno) per una domenica finale ad ingresso gratuito, per ballare, cantare e chiudere il festival nel migliore dei modi. Ai sold out già annunciati per i concerti di Tony Pitony (25 giugno) e dei Litfiba (27 giugno), oltre che all’atteso ritorno di Salmo (26 giugno, ultimi biglietti ancora disponibili in prevendita), il festival aggiunge adesso il quarto big della tredicesima edizione: l’artista icona dell’ultimo Festival di Sanremo e dominatrice della serata cover insieme proprio a Tony Pitony. Ditonellapiaga è un volto già ospitato dal festival perugino, due anni fa alla Galleria che Spacca ma ora si prende il palco principale ai Giardini del Frontone, nel concerto di domenica 28 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Sanremo al Frontone: Ditonellapiaga a “L’Umbria che spacca“

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