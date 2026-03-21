Da rifiuti industriali a icone del cinema | i volti delle star ' rivivono' nel Margherita di Bari

A Bari, nel Margherita, le immagini delle star del cinema assumono nuova vita attraverso sculture realizzate con rifiuti industriali. Tra le opere ci sono il volto di Anna Magnani, ricavato da pezzi di tende da sole, il sorriso di Massimo Troisi, ricostruito con ritagli di pelle e cellophane, e il volto di Pierfrancesco Favino nei panni di Buscetta, creato con cravatte dismesse.

Lo sguardo enigmatico di Anna Magnani che prende vita da vecchi frammenti di tende da sole, il sorriso di Massimo Troisi ricostruito attraverso ritagli di pelle e cellophane, il volto tormentato di Pierfrancesco Favino (nei panni di Tommaso Buscetta) che emerge da un mosaico di cravatte dismesse e sfridi di gomma. Da stamattina, il teatro Margherita di Bari ospita una galleria di icone che sfida l'occhio del visitatore: da vicino un ammasso di scarti industriali, da lontano la magia nitida del grande cinema. Si chiama ‘Sguardi sul cinema’ ed è la mostra realizzata da Scart (il progetto artistico del Gruppo Hera) inaugurata nell'ambito del FuoriBif&st 2026. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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