Da paziente a direttore | Marco Luporini alla guida della Banca delle Cornee soffriva del ‘cheratono’ e fu operato a 20 anni

Marco Luporini, che ha subito un intervento per il cheratono a 20 anni, è stato nominato direttore facente funzione del Centro Conservazione Cornee di Lucca. Il centro, attivo dal 1997, ha effettuato circa 17.000 trapianti di cornee fino alla fine del 2025. La nomina segna il passaggio di ruolo da paziente a responsabile dell’istituto.

Lucca, 21 marzo 2026 – Marco Luporini è il nuovo direttore facente funzione del Centro Conservazione Cornee “Piero Perelli” di Lucca, che dalla sua fondazione, nel 1997, fino al 31 dicembre 2025, ha permesso il trapianto di circa 17mila cornee. Il dottor Luporini, lucchese, 40 anni da poco compiuti, si è laureato nel 2008 in Scienze biologiche molecolari (laurea triennale) all’Università di Pisa e nel 2010 ha conseguito la laurea specialistica in Scienze e tecnologie biomolecolari. Banca delle cornee Nel 2016 si è quindi specializzato, sempre a Pisa, in Patologia clinica. Dalla metà del 2013 Luporini è impegnato all’interno della Banca delle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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