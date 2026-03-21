Da Baywatch alle manette | la fine della sexy diva della tv

Negli anni Novanta, una donna era nota come una delle bagnine di Baywatch, condividendo il set con Pamela Anderson e recitando in vari programmi televisivi. Recentemente è stata arrestata, segnando una svolta nella sua carriera. La sua fama si è consolidata grazie al ruolo nella popolare serie televisiva, ma ora si trova coinvolta in un procedimento legale.

Negli anni Novanta era una star della tv, una delle sexy bagnine di Baywatch, e condivideva set e red carpet con Pamela Anderson. Oggi l'attrice americana Alexandra Paul, già alle prese per 13 anni con uno stalker particolarmente aggressivo, ha 62 anni e alle telecamere preferisce una vita da attivista in prima fila. La Paul, infatti, una super animalista e lotta per la liberazione degli animali, specialmente quelli utilizzati come cavie scientifiche. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Ankler (@theankler) Sul proprio profilo Instagram l'ex diva non manca mai di condividere i video dei blitz compiuti insieme a i suoi amici di lotta e disobbedienza civile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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