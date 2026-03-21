Il 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall’UNESCO nel 1999. Questa ricorrenza viene riconosciuta in tutto il mondo come un'occasione per mettere in risalto l’importanza della poesia come forma d’arte universale e antica. La giornata coinvolge eventi, letture e iniziative dedicate alla poesia e ai poeti di diverse culture.

Dal 1999, ogni 21 marzo il mondo intero celebra la Giornata Mondiale della Poesia, una ricorrenza istituita dall’UNESCO per onorare una delle forme d’arte più antiche e universali dell’umanità. La scelta della data coincide simbolicamente con l’equinozio di primavera, legando la fioritura della natura alla rinascita della parola scritta e alla creatività dello spirito umano. Questa celebrazione riconosce alla poesia il ruolo fondamentale di custode dell’identità linguistica e di strumento privilegiato per il dialogo interculturale e la pace tra i popoli. La decisione ufficiale di dedicare una giornata globale ai versi è stata presa durante la 30ª Conferenza Generale dell’UNESCO tenutasi a Parigi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Da Alda Merini all’UNESCO: il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Poesia, ecco perché si festeggia oggi

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