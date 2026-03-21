Cuba partita la flotilla solidale contro il blocco Usa

Da lapresse.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una flottiglia internazionale è salpata da diversi paesi con destinazione Cuba, con l’intento di superare il blocco energetico imposto dagli Stati Uniti negli ultimi mesi. Le imbarcazioni trasportano aiuti solidali e si dirigono verso l’isola per sostenere la popolazione locale. L’operazione coinvolge diverse navi provenienti da vari paesi, tutte dirette a Cuba.

Sono partite le imbarcazioni della flotilla internazionale diretta a Cuba con l’obiettivo di rompere il blocco energetico imposto negli ultimi mesi dagli Stati Uniti e portare aiuti solidali sull’isola. A bordo delle imbarcazioni che raggiungeranno Cuba nelle prossime ore anche quattro italiani: Martina Steinwurzel, Umberto Cerutti e Paolo Tangari di AICEC, membri dello European Convoy, insieme a un esponente dei Camalli di Genova. Nelle prossime ore le imbarcazioni, cariche di aiuti umanitari, raggiungeranno il resto della delegazione a L’Avana, dove è previsto il ricongiungimento del convoglio. L’arrivo della flotilla “Nuestra America” è previsto indicativamente nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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