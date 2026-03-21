Una flottiglia internazionale è salpata da diversi paesi con destinazione Cuba, con l’intento di superare il blocco energetico imposto dagli Stati Uniti negli ultimi mesi. Le imbarcazioni trasportano aiuti solidali e si dirigono verso l’isola per sostenere la popolazione locale. L’operazione coinvolge diverse navi provenienti da vari paesi, tutte dirette a Cuba.

Sono partite le imbarcazioni della flotilla internazionale diretta a Cuba con l’obiettivo di rompere il blocco energetico imposto negli ultimi mesi dagli Stati Uniti e portare aiuti solidali sull’isola. A bordo delle imbarcazioni che raggiungeranno Cuba nelle prossime ore anche quattro italiani: Martina Steinwurzel, Umberto Cerutti e Paolo Tangari di AICEC, membri dello European Convoy, insieme a un esponente dei Camalli di Genova. Nelle prossime ore le imbarcazioni, cariche di aiuti umanitari, raggiungeranno il resto della delegazione a L’Avana, dove è previsto il ricongiungimento del convoglio. L’arrivo della flotilla “Nuestra America” è previsto indicativamente nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, partita la flotilla solidale contro il blocco Usa

Articoli correlati

Cuba: flotilla verso l’isola per rompere blocco energetico Usa. Dall’Italia anche Salis e LucanoE’ previsto per sabato 21 marzo, intorno alle 18 ora locale, l’arrivo sulle coste di L’Avana della ‘Nuestra America’ flotilla, la missione umanitaria...

Leggi anche: Nuova Flotilla verso Cuba dopo Gaza, il gesto politico contro gli Usa e le restrizioni di Donald Trump

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cuba partita la flotilla solidale...

Temi più discussi: La prima flotilla per Cuba è arrivata a destinazione dopo essere partita dall'Italia; Partita per L’Avana la flotilla europea; Partita da Fiumicino la Flotilla aerea con aiuti umanitari per Cuba: a bordo anche Mimmo Lucano e Ilaria Salis; Cuba. Parte la Flotilla, arrivate le delegazioni del Convoy. Appello per una manifestazione nazionale.

Cuba, partita la flotilla solidale contro il blocco Usa(LaPresse) Sono partite le imbarcazioni della flotilla internazionale diretta a Cuba con l’obiettivo di rompere il blocco energetico imposto ... stream24.ilsole24ore.com

Partita la flotilla per Cuba, a bordo anche quattro italianiIl Nuestra America convoy è salpato per rompere il blocco energetico degli Stati Uniti e portare sull’isola medicinali e aiuti alimentari ... ilsole24ore.com

Cuba attraversa la peggiore crisi energetica da decenni - facebook.com facebook

#TG2000 - #Cuba e il pressing di #Trump. Economia al collasso, manca anche l’acqua #20marzo #TV2000 x.com