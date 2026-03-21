Un rappresentante di un paese straniero è arrivato a Cuba con l’obiettivo di sostenere il paese di fronte alle restrizioni imposte dal blocco economico. Ha dichiarato di voler chiedere ai governi di opporsi all’amministrazione americana e di garantire a Cuba i beni di cui ha bisogno. La visita si concentra sull’appoggio al governo cubano in questa fase di pressione esterna.

“Sono qui per sostenere Cuba nel suo momento di bisogno a causa del blocco che sta subendo attualmente e per mostrare il nostro sostegno e chiedere ai nostri governi di opporsi all’amministrazione Trump e dire ‘no, noi forniremo ciò di cui Cuba ha bisogno’. Perché a Trump dovrebbe essere permesso di isolare Cuba e cercare di danneggiare l’economia in quel modo?”. Così Jeremy Corbyn, già leader del partito laburista inglese, a margine della conferenza stampa tenutasi a L’Avana in cui ha parlato della sua partecipazione al ‘Nuestra America Convoy’, la missione umanitaria a sostegno di Cuba e contro il blocco energetico imposto all’isola dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, Corbyn: "Qui per chiedere a nostri governi di opporsi a Trump"

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