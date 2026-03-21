Crozza diventa Tajani | Io ministro? Questa cosa mi è capitata tra capo e collo…strano vero?

Nell’ultima puntata di stagione di Fratelli di Crozza, trasmessa venerdì sera sul Nove e disponibile in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza ha interpretato nuovamente il ruolo del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Durante lo spettacolo, Crozza ha commentato scherzosamente la sua trasformazione in Tajani, dicendo che questa situazione gli era capitata “tra capo e collo” e definendola “strana”.

Nell’ultima puntata di stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza è tornato a vestire i panni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani Rubble Not Opportunity: Let’s Sound the Alarm Against the Dismantling of Scientific Research! Famiglia nel bosco, il presidente del tribunale dei Minori di Genova: “Meloni attacca i giudici ma contraddice il decreto Caivano che ha fatto lei” Indian Wells, quando gioca Sinner contro Shapovalov: il programma di oggi e gli italiani in campo Date, orari, diretta tv La lista di Paesi resi off limits dalla crisi (allargata) in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crozza diventa Tajani: “Io ministro? Questa cosa mi è capitata tra capo e collo…strano vero?” Articoli correlati Gita a Londra per Lovaglio e la giustizia «tra capo e collo» di Tajani: le pillole del giornoGiovedì mattina di fuoco, a Londra: il 19 marzo nella Capitale inglese andrà in scena la Morgan Stanley European Financials Conference, prestigioso... La lite tra Tajani e Conte: "Io non mi faccio chiamare Giuseppi"Si parte con l'appello della presidente Stefania Craxi a tenere i toni bassi e si finisce con le scintille tra Antonio Tajani e Giuseppe Conte con il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Crozza diventa Crozza-Tajani e il voto per il Sì: È come mettere le inferriate contro i pmLa satira di Maurizio Crozza colpisce ancora, e questa volta lo fa prendendo di mira uno dei temi più delicati del dibattito politico: il rapporto tra politica e magistratura. Nella nuova puntata di F ... affaritaliani.it Referendum sulla giustizia, Crozza diventa Tajani: Col Sì niente sorprese tra capo e colloSatira sulla giustizia. Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza torna a imitare Antonio Tajani e ironizza sul voto Sì presentato come una sorta di protezione dai rischi giudiziari ... repubblica.it