Crotone | il sì al referendum per giustizia rapida ed

A Crotone, la Lega ha tenuto un incontro per sostenere il referendum sulla giustizia che si svolgerà questa domenica. L’evento ha coinvolto membri del partito e cittadini interessati alla consultazione. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sui contenuti dell'incontro è stato reso noto. La manifestazione si è svolta nel centro della città, attirando l’attenzione dei presenti.

A Crotone, la Lega ha organizzato un incontro programmatico per sostenere il referendum sulla giustizia in programma questa domenica. L’iniziativa vede l’attivazione di una rete locale guidata dall’avvocato Cataldo Calabretta e dal consigliere comunale Marisa Luana Cavallo. Il messaggio centrale è che votare sì significa scegliere un sistema giudiziario più efficiente, rapido ed equo. I partecipanti includono commissari cittadini, militanti e sostenitori, dimostrando un coinvolgimento attivo della comunità politica crotonese. La discussione si concentra sull’urgenza di interventi strutturali come la responsabilità dei magistrati e la separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone: il sì al referendum per giustizia rapida ed Articoli correlati Referendum giustizia, sì al 59%: il sondaggio(Adnkronos) – Affluenza bassa e verdetto che appare definito a meno di 2 mesi dal referendum sulla riforma della giustizia. Gesuiti per il Sì al referendum sulla giustiziaNon è un Sì esplicito alla riforma Nordio che sarà sottoposta a referendum fra un paio di settimane, ma poco ci manca. Contenuti e approfondimenti su Crotone il sì al referendum per... Temi più discussi: Scuole sedi di seggio elettorale; Il sindacato Ugl per il Si al referendum sulla giustizia; Referendum, procuratore di Crotone Guarascio: Riforma non risolve i problemi, ne crea di più pericolosi; Referendum Giustizia: Fratelli d’Italia chiude la campagna in Calabria con i big del partito. Calabria, Calabretta (Lega): votare sì al referendum significa scegliere una giustizia più efficienteSi è svolto a Crotone un incontro programmatico della Lega per ribadire con determinazione le ragioni del SÌ in vista del referendum sulla giustizia, in programma questa domenica. L’iniziativa, promos ... strettoweb.com Referendum sulla Giustizia: in Calabria gli ultimi incontri per il Sì con i principali esponenti di FdiIn vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, proseguono gli incontri pubblici promossi da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale sul territorio calabrese per sostenere le ragioni del Sì ... strettoweb.com Aprì l'occhio di un animale con un bisturi, seguì i nervi fino in fondo, e capì qualcosa che il mondo impiegò due millenni ad accettare. Siamo intorno al 500 a.C., a Crotone, Magna Grecia. Alcmeone — medico, filosofo, cittadino di una colonia greca nel Sud Itali - facebook.com facebook Meteo, le temperature massime di oggi: +10°C a Crotone x.com