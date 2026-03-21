Il ministro della Difesa ha commentato le dichiarazioni di Trump, che aveva definito gli alleati della Nato codardi. Ha affermato di aver letto le parole dell'ex presidente senza comprendere il motivo di tali accuse e ha espresso sorpresa per le parole usate nei confronti degli alleati. La sua risposta si è concentrata su questa incomprensione, senza entrare in ulteriori dettagli o analisi.

Donald Trump all’attacco degli alleati della Nato. “Senza gli Usa” l’Alleanza “è una tigre di carta. Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare. Ora che la battaglia è vinta dal punto di vista militare, con ben pochi pericoli per loro, si lamentano degli altri prezzi del petrolio che devono pagare ma non vogliono aiutare ad aprire lo Stretto di Hormuz. Vigliacchi, ce ne ricorderemo”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. “Ho letto che Trump ha dato dei codardi a tutti gli alleati della Nato. Non ho capito per quale motivo però. Non mi sembra ci sia stato nessun atto di codardia da parte di nessuno. Anzi... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Crosetto risponde a Trump: ‘Alleati Nato codardi? Non ho capito perché’

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