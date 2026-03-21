Crollo in una palazzina del centro storico | due famiglie evacuate e una persona in ospedale

Un edificio nel centro storico di Foggia è crollato, portando all’evacuazione di due famiglie e al ricovero di una persona in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire l’emergenza. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause del crollo o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Crollo in una palazzina del centro storico di Foggia: due famiglie evacuate e una persona in ospedale. Risveglio da incubo questa mattina per due famigie di via Bruno: è crollato parzialmente il solaio in una palazzina nella quale vivono due famiglie, evacuate per precauzione. Secondo la prima ricostruzione i vigili del fuoco sono intervenuti alle prime luci dell’alba allertati dai residenti. Hanno messo in sicurezza lo stabile e le famiglie che vi abitano, mentre una persona allettata è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme anche alla Polizia Locale. Le ispezioni Dopo le ispezioni tecniche è stata ordinata per precauzione l’evacuazione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Crollo in una palazzina del centro storico: due famiglie evacuate e una persona in ospedale Articoli correlati Leggi anche: Incendio in una mansarda nel centro storico di Rutigliano: famiglie evacuate Leggi anche: Cede porzione di un balcone, verifiche in una palazzina nel quartiere Libertà: due famiglie evacuate Contenuti utili per approfondire Crollo in una palazzina del centro... Temi più discussi: Crollo solaio in vico dei Conciatori: sgomberata un’intera palazzina - FoggiaToday; Maltempo a Taormina, crolla una palazzina vicino a Porta Messina; Roma, esplosione al Parco degli Acquedotti: crolla un casolare, due morti sotto le macerie; Crollo del solaio in pieno centro, sgomberata una palazzina di sei piani. Crollo del solaio in pieno centro, sgomberata una palazzina di sei pianiÈ stata sgomberata la palazzina di sei piani a Foggia in vico dei Conciatori, dopo il crollo del solaio avvenuto ieri mattina al secondo piano ... msn.com Palazzina di due piani a rischio crollo ad Arzano, sgomberate 4 famiglieIl Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d'urgenza questa sera il Centro coordinamento soccorsi in relazione allo sgombero di una palazzina di due piani, nel Comune di Arzano (Napoli) dove ... rainews.it #Esplosione in un #casolare a #Roma. Due morti nel crollo: un uomo e una donna #anarchici. Forse maneggiavano #ordigno facebook Crollo casolare a Roma, le vittime stavano fabbricando una bomba | Tajani al Tg4: "Alla vigilia del referendum volevano creare clima di tensione" #crollo x.com