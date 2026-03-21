Dopo anni di rialzi, il prezzo della benzina è sceso, ma il Codacons segnala che il costo industriale è aumentato. Le differenze tra prezzo al dettaglio e costi di produzione sono evidenti, mentre le accise continuano a pesare sul totale. La questione riguarda principalmente le variazioni tra i prezzi praticati ai consumatori e quelli registrati a livello industriale. La situazione si mantiene complessa e in continua evoluzione.

Il 21 marzo il prezzo della benzina alla pompa risulta più basso rispetto alla media degli ultimi anni. A segnalarlo sono fonti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), che evidenziano un calo rispetto ai livelli registrati negli ultimi quattro anni.Nel dettaglio, il prezzo medio attuale della benzina è inferiore di circa 2 centesimi rispetto al 2025, di 10 centesimi rispetto al 2024, di 15 centesimi rispetto al 2023 e di 9 centesimi rispetto al 2022, anno in cui era stato introdotto il taglio delle accise. I prezzi di benzina e diesel Il nodo delle accise e il risparmio reale L’impatto del caro energia su gas e carburanti Le... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crolla il prezzo della benzina dopo anni, ma il Codacons denuncia: "Aumentato il prezzo industriale"

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