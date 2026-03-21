Crociere ed eventi Le rotte dell’estate

Per l’estate del 2026, Costa Crociere ha annunciato numerose partenze con rotte che attraversano il Mediterraneo. La compagnia prevede una serie di crociere che coinvolgono diverse destinazioni lungo le coste europee, offrendo un'ampia scelta di itinerari per i turisti. Le partenze sono programmate in vari periodi dell’estate e coinvolgono diverse navi della flotta.

Un’estate ricca di partenze e destinazioni quella del 2026 per Costa Crociere. Per il Mediterraneo Occidentale le protagoniste saranno Costa Toscana (da aprile a novembre, ogni venerdì da Genova verso Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia), Costa Smeralda (da maggio a ottobre, ogni sabato da Savona verso Marsiglia, Barcellona, Ibiza, Palermo e Civitavecchia) e Costa Pacifica (da aprile, ogni domenica da Savona verso Marsiglia, Palma, Valencia, OlbiaLa Spezia e Civitavecchia). Non mancheranno eventi speciali come l’ Eclissi Solare (12 agosto) da seguire a bordo di Costa Pacifica nel Mar delle Baleari e l’ Aurora Boreale (5 ottobre). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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