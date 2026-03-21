Negli ultimi anni si è diffusa una crescente insofferenza nei confronti dei millennials, considerati spesso irritanti, poco autentici e fuori moda. Questo gruppo di persone, che un tempo rappresentava il centro delle attenzioni nel mondo dei giovani, ora viene criticato per comportamenti e atteggiamenti che vengono giudicati fastidiosi e poco spontanei. La percezione pubblica nei loro confronti sta mutando in modo evidente.

C’è stato un momento (e no, non è così lontano nel tempo) in cui i millennials erano il riferimento assoluto, coloro che definivano cosa era o non era cool, di tendenza. Erano quelli che dettavano le regole, inventavano trend, dominavano i social. E invece eccoci qui: scrolliamo TikTok e li troviamo. cringe. Guardiamo il loro look e ci viene da storcere il naso. Ma come siamo – anzi, sono – arrivati a questo punto? E soprattutto: è davvero tutta “colpa” loro o siamo noi a essere diventati impossibili da accontentare? Dalla generazione cool a quella cringe in un batter d’occhio. Partiamo da un dato: i millennials, cioè chi è nato più o meno tra gli anni ’80 e metà anni ’90, sono stati i primi a vivere davvero la rivoluzione digitale in tutto il suo splendore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cringe, uncool e fastidiosi: perché non sopportiamo più i millennials

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