Crimson Desert, il nuovo action atteso da molti, ha suscitato grande interesse tra i videogiocatori. Dopo numerosi video di presentazione che hanno evidenziato vari aspetti del gioco, gli appassionati sono in attesa di scoprire se sarà un successo o una delusione. La sua uscita è molto vicina e l’attenzione si concentra sulle prime impressioni e sui dettagli principali già svelati.

Dopo tanti video di presentazione che hanno mostrato gli innumerevoli aspetti di questo gioco, è giunto il momento di tirare le somme e scoprire se Crimson Desert è davvero lo Zelda sotto steroidi che è apparso in fase di marketing del titolo o se è un contenitore stracolmo ma senza qualcosa di davvero eccellente. Sin dal primo video di presentazione, Crimson Desert è sembrato troppo bello per essere vero. Il gioco è stato presentato come un actionrpg open world in cui il focus è centrato sull’esplorazione, ma dove il combattimento riveste un ruolo importante ed in cui è possibile esperire praticamente qualsiasi dinamica vista nei giochi di questo genere precedentemente. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Crimson Desert, capolavoro o prima delusione dell’anno? La verità sull’attesissimo action

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Crimson Desert ha già superato un incredibile traguardo di vendite x.com