A Gualdo Tadino si intensifica l’attesa tra gli appassionati di calcio per le due partite ufficiali del torneo Uefa Under-17. La città si prepara ad accogliere le squadre che parteciperanno alla competizione, con l’organizzazione che si concentra sulle strutture e sulla logistica. Le gare si terranno nel centro sportivo locale, attirando pubblico e media da diverse regioni.

GUALDO TADINO – C’è attesa tra gli sportivi per le due gare ufficiali del torneo Uefa Under-17 che si giocheranno nello stadio comunale “Carlo Angelo Luzi“, in calendario nella prossima settimana: mercoledì 25 marzo, alle 14, c’è il fischio d’inizio di Islanda-Romania; sabato 28 alle 12, si gioca Portogallo-Romania. Saranno partite tecnicamente di alto livello e agonisticamente interessanti, perché in palio c’è l’accesso alla fase finale del Campionato europeo Under 17, che si concluderà in Estonia. In più ci sono anche punti validi per la qualificazione al Mondiale di categoria. L’ingresso è libero: una bella occasione per il pubblico locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cresce l’attesa a Gualdo per gli Europei Under 17

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