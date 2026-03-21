Cremona gravissimo il pedone investito in piazza IV Novembre

Un pedone è stato investito gravemente da un’auto in piazza IV Novembre a Cremona poco dopo le 13 di ieri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Cremona – È gravissimo il pedone travolto da un’auto in piazza IV Novembre, poco dopo le 13 di ieri. Si tratta di un uomo, italiano, di quarantanove anni identificato solo dopo qualche ora perché non aveva con sé documenti. Il pedone, a quanto sembra dalla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del radiomobile di Cremona intervenuti per i rilievi, stava attraversando da corso Pietro Vacchelli via Gaspare Pedone, diretto verso via Genala. L’auto, una Citroen C3 condotta da un 76enne, proveniva da via Tofane, aveva il semaforo verde ed è partita, colpendo in pieno l’uomo che camminava velocemente e che per l’urto è stato sbalzato. La... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona, gravissimo il pedone investito in piazza IV Novembre Articoli correlati Cremona, gravissimo ciclista investito in piazza IV NovembreCremona – Sono gravi le condizioni del ciclista cinquantenne che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 marzo, è stato investito in piazza IV... Leggi anche: Vicomero, pedone investito nella notte sull’Asolana: è gravissimo Tutti gli aggiornamenti su Cremona gravissimo il pedone investito... Argomenti discussi: Pedone travolto da un'auto, è gravissimo; Travolto da un'auto a Porta Romana: gravissimo 50enne. Pedone travolto da un'auto, è gravissimoInvestito da un'utilitaria condotta da un 76enne in prossimità dell'incrocio semaforico. Il ferito, ricoverato in Terapia intensiva, non è stato ancora identificato ... laprovinciacr.it