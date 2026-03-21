Costa Toscana Che assolo al Festival di Sanremo

La nave Costa Toscana è ormeggiata davanti a Sanremo e si è fatta notare tra le immagini del Festival 2026. La sua presenza davanti alla città ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento, diventando uno dei punti visivi più riconoscibili di questa edizione. La nave, con la sua imponenza, ha creato un collegamento visivo tra il mare e il palco del festival.

La nave Costa Toscana ormeggiata davanti a Sanremo è stata una delle immagini più iconiche anche di questo Festival 2026. A spiegare come nasce l’idea è Francesco Muglia è Chief Commercial Officer & Senior VP di Costa Crociere. "Tutto ha origine – spiega – da un percorso condiviso con Rai e Rai Pubblicità, che negli anni ha consolidato la nostra presenza come partner del Festival. Siamo arrivati al quinto anno consecutivo, durante il quale le nostre ammiraglie (Costa Smeralda e Costa Toscana) si sono alternate come palco sul mare nella settimana sanremese. Non una semplice sponsorizzazione, ma un modo di costruire un dialogo autentico con la città, con l’Ariston e con il pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Costa Toscana. Che assolo al Festival di Sanremo Articoli correlati Sanremo 2026: Max Pezzali trasforma Costa Toscana nella nave-evento del FestivalCosta Toscana torna nel cuore del Festival con la forza di chi, da cinque anni consecutivi, ha trasformato la settimana sanremese in un’esperienza... Leggi anche: Una settimana sulla Costa Toscana con Max Pezzali: il Festival di Sanremo 2026 visto dal Party Boat COSTA TOSCANA | Live Sanremo 2026 Tutti gli aggiornamenti su Costa Toscana Discussioni sull' argomento Costa Toscana. Che assolo al Festival di Sanremo; In cantina - Montebamboli, come cresce il progetto di Petra sulla Costa Toscan; Meteo: piogge in arrivo sulla costa toscana dalla serata. Le zone interessate nella notte.; Baroncelli: Salviamo l'industria, non possiamo vivere di solo turismo. E se a Pasqua partissi per mare Non è troppo tardi! Scopri le partenze Last Minute e preparati a salpare: Costa Toscana – partenza da Napoli il 1 aprile Costa Pacifica – partenza da Savona il 30 marzo (minicrociera) WOW! Corri in Agenzia e assicur facebook