Recentemente sono emerse notizie sui bombardamenti di siti culturali in Iran, con segnalazioni di danni a importanti patrimoni storici. Le fonti indicano che questi attacchi non fanno parte di una strategia sistematica di distruzione come avvenuto in passato in altre zone del Medio Oriente. Non ci sono ancora prove che dimostrino un intento deliberato di cancellare il patrimonio culturale iraniano.

Non vi sono prove che i bombardamenti dei siti appartenenti al patrimonio culturale iraniano siano parte di una programmatica campagna di distruzione, come quella portata avanti dallo Stato Islamico tra il 2014 e il 2017 in Siria e Iraq. Il risultato, d’altro canto, è molto simile. Agli effetti devastanti registrati a seguito della guerra scatenata da Donald Trump — di concerto e sotto l’influenza di Israele — sul territorio, sulla popolazione e sulla stabilità politica dell’Iran, si accodano quelli sul patrimonio culturale di un territorio la cui storia copre oltre 4.000 anni. Teheran ha lanciato l’allarme, stando alle dichiarazioni... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Così la guerra di Trump e Netanyahu all’Iran distrugge un patrimonio culturale millenario

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