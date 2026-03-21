Così è cambiato il blues

Alle 15,30 si terrà un evento dedicato all’evoluzione del blues, dall’epoca di Robert Johnson fino ad artisti come Shari e i Sinners. L’incontro, curato da Davide Grandi, si svolgerà nell’aula magna Stefano Tassinari, situata in via Darsena 57. La discussione si concentrerà sui cambiamenti stilistici e sulle diverse interpretazioni del genere nel corso degli anni.

Oggi, alle 15,30, l’evoluzione del blues, da Robert Johnson a shari passando anche da Sinners. A cura di Davide Grandi, evento nell’aula magna Stefano Tassinari, in via Darsena 57. Un viaggio nella storia della musica afroamericana insieme a Davide Grandi, redattore della storica rivista Il Blues, nata a Milano nel 1982. Dalle radici del blues fino alle sue evoluzioni nel rock e nelle forme contemporanee come rap, hip hop e trap, per scoprire quanto questa musica abbia influenzato il nostro modo di ascoltare e vivere la musica. L’incontro è pensato per tutti, non solo per esperti: un racconto appassionato per avvicinarsi alle dodici battute del blues e scoprire quanto questa musica sia già presente nella nostra vita quotidiana, dai film alle pubblicità fino a molti brani che ascoltiamo senza sapere da dove arrivino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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