Cosenza | Maradona con una nuova speranza per Euro 2032 il sogno continua!

L’assessore di Cosenza ha dichiarato che Maradona rappresenta una nuova speranza per l’Italia in vista di Euro 2032. La città di Cosenza si è detta entusiasta del possibile ruolo del campione nel progetto della Nazionale. La notizia ha fatto il giro dei media locali e nazionali, suscitando interesse tra tifosi e appassionati di calcio. La polemica sulla presenza di Maradona nel contesto europeo si è intensificata nelle ultime ore.

"> Napoli in Corsa per Euro 2032: Dichiarazioni dell’Assessore Cosenza. Napoli è determinata a rimanere nella corsa per ospitare le partite di Euro 2032, con il Comune che sta lavorando attivamente per garantire che la città soddisfi i requisiti necessari. Lo ha chiarito Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti del Comune, durante il programma “A Pranzo con Chiariello” trasmesso su CRC. Cosenza ha recentemente partecipato a un vertice con la FIGC, dove sono stati affrontati argomenti cruciali riguardanti la candidatura della città campana. Durante l’incontro, l’assessore ha affermato: “Appena usciti dal vertice con la FIGC: Napoli è ancora in corsa per Euro 2032”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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