Nel ventunesimo giorno di guerra, il Regno Unito ha annunciato che consentirà agli Stati Uniti di utilizzare le sue basi militari per condurre attacchi contro l'Iran. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda specificamente alcune strutture nel paese. La mossa rappresenta un passo importante nelle operazioni militari in corso e coinvolge direttamente le forze britanniche e statunitensi.

Il Regno Unito permetterà agli Stati Uniti di usare le sue basi militari per attaccare l'Iran, mentre Trump ha detto un sacco di cose contraddittorie sui suoi prossimi passi La notizia principale di venerdì è che il Regno Unito ha permesso agli Stati Uniti di utilizzare le sue basi militari in Medio Oriente per attaccare i siti da cui l’Ira lancia i missili per bombardare le navi che passano attraverso lo stretto di Hormuz. È una decisione notevole, arrivata dopo settimane in cui il Regno Unito aveva tenuto una posizione molto cauta sulla guerra, e per questo era stato fortemente criticato dal presidente statunitense Donald Trump (finora le basi britanniche potevano essere solo usate per intercettare i missili iraniani). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è successo nel ventunesimo giorno di guerra

Articoli correlati

Cos’è successo nel terzo giorno di guerraGli attacchi di Iran e Israele si sono espansi su più fronti, e nel suo primo discorso Trump non ha parlato di rovesciare il regime Nel suo terzo...

Cos’è successo nel quattordicesimo giorno di guerraC'è stata una grande manifestazione del regime iraniano, sono proseguiti i bombardamenti su Teheran e sul Libano e gli Stati Uniti sostengono che...

Cicalone ha una Fashowpinion Ecco cosa è successo davvero | RUVIDO 282

Contenuti e approfondimenti su Cos'è successo nel ventunesimo giorno...

Temi più discussi: Cos’è successo nel quindicesimo giorno di guerra; Cos'è successo oggi sui mercati: dall'Ops di Unicredit su Commerzbank al deal in Norvegia di Amplifon; Napoli-Lecce, Banda si accascia a terra per un malore. Cos'è successo, come sta il giocatore; Sinner, discussione con uno spettatore: interviene anche il giudice di sedia.

Cos’è successo nel diciottesimo giorno di guerraIsraele ha ucciso Ali Larijani, uno degli uomini più importanti del regime: lo stretto di Hormuz resta chiuso e le operazioni dell'esercito israeliano in Libano si ampliano ... ilpost.it

Cos'è successo oggi sui mercati: dall'utile boom di Zegna alle cessioni di UnileverLe principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di venerdì 20 marzo, dalla newsletter quotidiana Le 5 cose da sapere sui mercati oggi ... milanofinanza.it

“Non so cos’è successo, ma giuro sull’onorabilità dei carabinieri”. Vi ricordate queste parole Io non me le dimenticherò mai. Le pronunciava l’allora ministro della Difesa, Ignazio La Russa, intervistato sull’omicidio di un giovane geometra romano. Si chiamav - facebook.com facebook

Cos'è sta meraviglia #CanYaman #ellaberintodelasmariposas x.com