Cosa sappiamo dell’esplosione in cui sono morti due anarchici a Roma

Due anarchici sono rimasti vittima di un’esplosione a Roma mentre lavoravano a una bomba artigianale. Gli investigatori confermano che stavano costruendo un ordigno, e l’incidente ha suscitato preoccupazione tra le forze dell’ordine. Al momento, non ci sono altre persone coinvolte né informazioni su eventuali complici. La questione resta sotto esame delle autorità per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Giovedì sera un’esplosione ha fatto crollare parte di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti, nella zona sud di Roma: sono morte due persone che si trovavano al suo interno al momento dell’esplosione, Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, due membri di gruppi anarchici. La procura di Roma ha aperto un’inchiesta. Sulla base degli oggetti e dei materiali trovati sul posto, e delle ferite sui corpi di Mercogliano e Ardizzone, gli investigatori ipotizzano che l’esplosione sia stata causata da una bomba artigianale scoppiata per errore. Le indagini stanno cercando di chiarire se i due stessero costruendo artigianalmente una bomba per commettere un attentato e, nel caso, se per conto loro o con qualcuno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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