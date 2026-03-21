Un contratto prematrimoniale è stato trovato all’interno della borsa “Everybody wins”, distribuita ai perdenti degli Oscar 2026. La borsa, consegnata a chi non ha ottenuto una statuetta dorata, conteneva un pacchetto che includeva anche un contratto prematrimoniale. La presenza di questo documento ha suscitato curiosità tra chi ha ricevuto il dono.

Se gli Oscar celebrano il meglio del cinema, la cerimonia coltiva anche un discorso ben collaudato: qui non ci sono davvero perdenti. Ogni candidato se ne va, in un modo o nell’altro, da vincitore. È in questa logica che esiste la famosa borsa regalo battezzata «Everybody wins» — letteralmente «tutti vincono» — stimata a circa 350 mila dollari. «La borsa regalo Everybody wins è diventata il premio di consolazione per eccellenza. Che vincano o perdano, i candidati ci hanno colpito per le loro performance e il loro talento eccezionali. È una testimonianza della nostra stima, che speriamo venga apprezzata e condivisa», ha dichiarato l’agenzia di marketing Distinctive Assets, ideatrice di questo regalo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cosa ci fa un contratto prematrimoniale nel pacco regalo per i perdenti degli Oscar 2026?

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